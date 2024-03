Tako znani moški osrečujejo ženske (Suzy)

Žene, ljubice, mamice, sestre ali prijateljice. Nekateri moški so pravi mojstri v obdarovanju svojih najdražjih in jim za to ni treba zapravljati vrtoglavih zneskov. Znani Slovenci so nam zaupali svoje skrivnosti pri nakupovanju daril in ob katerih priložnostih se domislijo, da je čas za presenečenje.

Žan Papič

»Veliko mi pomaga, če vem, da oseba nekaj potrebuje, saj mi s tem prihrani veliko časa in energije. Kupovanje na pamet pri meni ne pride v poštev. Ogromno je odvisno tudi od sezone, kadar je denimo aktualno določeno sadje ali cvetje. Morda se je ravno takrat napisala dobra knjiga, ki si jo želi moja ljuba mama, in ji priskrbim izvod. Če je mogoče, celo s podpisom. Pomembno je, da je darilo osebno. Tudi povabim jo tja, kamor si želi. V arboretum ali na kakšno odlično gledališko predstavo. Za obdarovanje moraš imeti posluh, da med pogovorom mimogrede ujameš, kaj bi jih zares razveselilo.«

Žan Papič

Challe Salle

»Pri obdarovanju ohranjam spontanost, saj nimam nobenega recepta. Seveda so prazniki in obletnice nekaj posebnega, a lepo je, da znaš žensko presenetiti z malenkostjo. Bistvo daril ni v materialni, temveč sentimentalni vrednosti. V malih stvareh se skrivajo velike radosti. Kot mamici ji ogromno pomeni, da se še bolj potrudim in izkažem pri skrbi za sina in se lahko brezskrbno posveti sebi, si vzame čas zase. S kakšno sladico, rožico ali njeno najljubšo hrano nikoli ne zgrešim. Največji zmagovalec pa je tisti, ki zna svojo drago razvajati s kakšno okusno večerjo, ki jo sam pripravi.«

Challe Salle

Tim Kores - Kori

»Držim se načela, da ne sme biti ravno praznik razlog za darilo. Ne maram klišejev, ko nekaj moraš in že vnaprej pričakujejo, da ne boš prišel praznih rok. Čeprav mi trda prede, kadar pozabim. Tudi to se je že zgodilo in sem na ta račun poslušal očitke še nekaj mesecev.«

»Prisegam na spontanost. Vsaj zame ima to poseben čar. In da se ne odločam na pamet, ker je najslabše, da so darila neuporabna ali celo popolno nasprotje tega, kar si želijo. Se pa rad spustim v skrajnosti, takrat za ljubljene sežem globlje v žep in se ne držim nazaj. Seveda zna tu in tam kakšna rožica, kupljena na poti domov, ženi polepšati dan, ampak za pravo presenečenje se izprsim, da je vtis dolgoročen.«

Tim Kores - Kori

Dejan Dogaja

»Najraje kupujem darila, ki mi ne mahajo s police kot darilni paketi. Niti ne maram, da obdarovanke dobijo nekaj, kar imajo vse njihove kolegice. Posvetim se osebi, razmislim, kaj potrebuje mami, dekle ali prijateljica, in se odločim za tisto, kar si resnično želi. Odlično je, če si tega ne more privoščiti, kajti takrat je odziv nepopisen, solze sreče pa so najlepši odziv na moj angažma. Predvsem mora priti iz srca, zato je tudi kakšna njej posvečena pesem originalna domislica. Raje jaz presenečam druge, kot da presenetijo mene. Tudi če se pojavim na vratih nenapovedan, vselej vžge.«

Dejan Dogaja

Nino Ošlak

»Držim se pravila, da nikoli ne hodim v trgovine za praznike, ampak spontano med letom. Ne maram, da mi datumi narekujejo, koga in kdaj naj osrečim. Najraje to storim nekaj tednov prej, mamo celo mesec pred osebnim praznikom razvajam z bonom za masažo. Tudi kosila v njej ljubi restavraciji so dobra izbira, ker so druženja nepozabne izkušnje. Ne kupujem rož, ampak se osredotočim na skupna doživetja, ki se za vedno zapišejo globoko v srce.«