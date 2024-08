Tako ponosni očetje so Modrijani (Suzy)

Čeprav je oder za energične glasbenike že dolga leta drugi dom, se najraje vračajo v tistega, kjer jih po vsakem nastopu nestrpno pričakujejo najdražji. Blaž Švab je nedavno drugič postal oče, in sicer je po sinu Levu dobil hčerko Livi Mario. Modrijani imajo skupaj osem otrok, pet fantov in tri dekleta. To morda še ni končno število, saj je njihov najmlajši član Sergije Lugovski, ki se jim je pridružil pred nekaj leti, še brez starševskih izkušenj.

Franjo Oset in njegova žena Marina imata desetletno hčerko Heleni in dve leti mlajšega sina Gabrijela.

Kitarist Peter Oset se je lani decembra razveselil drugega sina. Najprej je iz porodnišnice pomahal z modro kapico, nato je kmalu objavil fotografijo s prvega sprehoda. Njegovemu drugorojencu naj bi bilo ime Adam.

Peter ima z nekdanjo izbranko še sina Vala.