Ta zvezdnica je mlada, drzna in šokantna (Suzy)

Najbrž ji je bilo že ob rojstvu namenjeno, da postane nekaj posebnega. Lily-Rose je namreč edina hči Vanesse Paradis in Johnnyja Deppa, ki ravno te dni praznuje 60. rojstni dan. Podedovala je mamino lepoto in očetovo karizmo, zato ni presenetljivo, da je bila že pri šestnajstih izbrana za Chanelov model. Pred kratkim je dopolnila 24 let, na HBO pa so začeli predvajati nadaljevanko Idol, v kateri igra slavno pop zvezdnico, ki se zaplete v nenavaden odnos s skrivnostnim lastnikom nekega kluba. Prva dva dela so prikazali na filmskem festivalu v Cannesu, kjer sta požela veliko nezadovoljstva kritikov zaradi zelo nazornih prikazov golote, spolnosti in drugih šokantnih tem. V nadaljevanki igra pevko, skladbe, ki jih prepeva, pa je odpela sama, kar nakazuje, da ima v genih tudi glasbeno nadarjenost staršev, saj Johnny igra kitaro, Vanessa pa se je v domači Franciji proslavila tudi kot najstniška pevka in še danes občasno nastopa.

Pri komaj šestnajstih letih je bila že ena glavnih Chanelovih zvezd.

Lily-Rose ima sicer dvojno državljanstvo, govori pa brezhibno francosko in angleško, vendar je leta 2016 opustila srednjo šolo, da bi se posvetila igranju. Njeni mami, ki si je takrat že delila skrbništvo z Deppom, to ni bilo po volji, zato se je Lily-Rose iz njenega pariškega stanovanja preselila k svoji teti Alysson Paradis, kjer je nekaj časa tudi živela ter uživala pariško nočno življenje. Zadnja leta se vztrajno prebija kot igralka in dobiva vedno več vlog, ta v Idolu je njena največja do sedaj. Golota je zanjo nekaj naravnega, zato poudarja, da se je počutila povsem varno na snemanju in da je bila golota v sozvočju z likom. »Veliko žensk se čuti prisiljenih v goloto ali izrabljenih zaradi nje. Jaz pa uživam v takšnem nastopanju. Pričakovali smo, da bomo ustvarili nekaj, kar ne bo všeč vsem in bo morda malce provokativno. Ni nas zanimalo ustvarjanje nečesa, kar bo primerno in zabavno za vso družino,« je drzno dejala.

Mlada igralka je dve leti hodila s kolegom Timothéejem Chalametom, zdaj pa je v zvezi z raperko Danielle Balbuena, znano kot 070 Shake, vendar svojo zasebnost – tako kot njeni starši – raje ohranja zase.

Lik Jocelyn, pop zvezdnice, ki načrtuje veliko vrnitev po živčnem zlomu, naj bi navdihnila Britney Spears.