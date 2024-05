Ta pevka in voditeljica ima doma prvaka (Suzy)

Pevka in voditeljica Darja Gajšek te dni neizmerno uživa v krogu najbližjih in proslavlja družinske uspehe in obletnice. Pred nekaj dnevi je rojstni dan praznoval njen oče, ki jo je navdušil nad harmoniko, 18. maja so proslavljali njenih 35 let. Energična Darja ima kljub številnim obveznostim na radiu in zasebnih zabavah, na katerih s harmoniko razveseljuje slavljence in slavljenke, vedno čas za družino, ki jo ne glede na vse postavlja na prvo mesto. To je dokazala v knežjem mestu, kjer je Nogometni klub Celje skupaj z navijači proslavil naziv državnega prvaka. Znana je kot velika navijačica omenjenega kluba, saj je njen mož Alen Janković kondicijski trener članske ekipe. Nič nenavadnega torej, da je bila prva, ki je svojemu dragemu padla v objem in skupaj z njuno hčerko Emo ponosno dvignila pokal prvakov.