POSVEČA SE DRUŽINI

Švicarsko življenje Brigite Bukovec: Z užitkom sem samo gospodinja (FOTO)

V športni karieri je osvojila kup medalj, med drugim tudi olimpijsko, nato pa se je z enako vnemo posvetila svoji atletski šoli in družini. Sinova Aljaž in Aleksander počasi odraščata, njen partner in njun oče Željko Pavlica pa ima pomembno funkcijo pri UEFI, kjer je vodja varnosti. Sprva se je ob koncih tedna vozil v Slovenijo, ko je to postalo prenaporno, se je družina preselila v idilično švicarsko mesto Nyon ob Ženevskem jezeru. Posebej za Suzy nam je razkrila podrobnosti življenja v Švici.