Suzy kuha: naredite si bolj zdrav pust

Pust je čas, ko nas z vseh strani obkrožajo krofi, sem ter tja tudi kakšen flancat. Pustna hrana je od nekdaj ocvrta in mastna ter polna sladkorja, zato si je mnogi tudi iz zdravstvenih razlogov ne morejo ali ne smejo privoščiti. Tokrat smo se odločili, da si naredimo pust bolj zdrav, tako vam ponujamo dva modernejša recepta. Poskusite in poročajte, kako vam je uspelo. Pa dober tek.

shana flogie

Namig za bolj zdravo različico pustnih krofov so brezglutenske miške, ki jih pripravite v desetih minutah in so primerne tudi za kuharske telebane. Ko jih boste pojedli, se ne boste sami počutili kot krof, ker vas ne bodo napihnile, saj so brez kvasa in laktoze. Gotovo boste navdušeni nad njimi.

Sestavine za 5 oseb:

* 1 lonček navadnega jogurta (res dobre bodo, če vzamete grškega – brez laktoze)

* 1 jajce

* 200 g brezglutenske moke ali pol lončka brezglutenske moke in pol lončka riževe moke

* 1 žlica rjavega sladkorja (mascavo ali kokosov)

* ščepec soli

* po želji 1 žlica rozin ali sesekljanih orehov

* 1 žlica ruma (po želji)

* olje za cvrtje (lahko tudi arašidovo olje, ker je stabilno in odporno proti visokim temperaturam)

Priprava:

Iz vseh naštetih sestavin pripravite testo, ki ga pustite stati pol ure. Olje dobro segrejete na vročem ognju. Z majhno žličko oblikujete kroglice, ki jih daste v vroče olje in jih zlato-rumeno ocvrete. Ocvrte miške pustite na papirnati brisači, da popivna olje. Preden jih postrežete, jih lahko posujete še z vanilin sladkorjem. Dober tek!

ni podpisa

Sašo Šketa

Veganski krofi ne vsebujejo mleka ali jajc. Polnjeni so s klasično marelično marmelado in bodo navdušili prav vsakogar. Po receptu so zelo podobni navadnim. Mleko je tokrat nadomestil mandljev napitek, uporabite pa lahko tudi katerega drugega rastlinskega. Namesto rumenjakov je dodanega malce več olja, lepo rumenkasto barvo pa dobimo s kurkumo.

Sestavine:

* 1 kg namenske moke za krofe, lahko tudi ostre

* pol litra rastlinskega mleka

* 2 kocki svežega kvasa

* pol žličke kurkume

* 4 žlice sladkorja

* 0,5 dl ruma

* 2 dl olja

* sok polovice limone

* limonina lupinica polovice limone

* žlička soli

* 2 zavojčka vanilin sladkorja

* 2 litra olja za cvrtje

* sladkor v prahu za posip

Priprava:

V posodo mešalnika stresemo moko. V sredino naredimo večjo vdolbino, vanjo vlijemo toplo mandljevo mleko in povrhu nadrobimo kvas. Počakamo nekaj minut, da se naredi kvasec. Ob robu posode mešalnika dodamo olje, sladkor, limonin sok, limonino lupinico, vanilin sladkor, sol, kurkumo in rum. Gnetemo 10 minut, dokler testo ne postane voljno. Če ga gnetemo z rokami, si vzamemo še malce več časa. Testo nato razdelimo na približno 20 delov. Pomagamo si tako, da vsak del testa stehtamo. Idealen krof naj bi tehtal 80 g. Iz vsakega dela testa nato oblikujemo lepo kroglico. Pri tem si pomagamo z dlanjo in ga razvaljamo po pultu. Kroglice postavimo na pomokano krpo in jih pokrijemo. Krofe pustimo vzhajati 20 minut, vmes jih enkrat obrnemo.

Počasi segrejemo olje. Idealna temperatura za cvrtje je 170 °C. Temperaturo preverimo s termometrom ali leseno kuhalnico. Ko jo pomočimo v olje, se morajo okoli nje narediti mehurčki.

Krof postavimo z zgornjo vzhajano stranjo navzdol v olje in ga na vsaki strani cvremo nekaj minut. Lonec lahko pokrijemo s pokrovko, tako bodo krofi še lepši. Vmes spremljamo temperaturo olja.

Ocvrte krofe damo na rešetko, da se olje odcedi, nato jih postavimo na papirnato brisačo. Še tople napolnimo z marelično marmelado. Lahko uporabite tudi borovničevo, čokoladni namaz ali jih pustite brez nadeva.

Posujemo s sladkorjem v prahu in se z njimi bašemo do onemoglosti.

Količina: 20 krofov

Čas priprave: 65 minut

Zahtevnost: ***** Hranilna vrednost (1 kos): Energijska vrednost 338 kcal

Beljakovine 6 g

Ogljikovi hidrati 43 g

Maščobe 15 g

Nasveti:

* Olje za poskrbi, da krofi vpijejo manj maščobe, kar pomeni, da jih lahko pojeste več.

* Krofi ne smejo vzhajati predolgo, niti ne smejo biti premalo vzhajani. Po navadi je tako, da je, ko imate zvaljano zadnjo kroglico, prva že dovolj vzhajana, da gre v olje.

* Ko krofe cvrete na prvi strani, lahko posodo pokrijete s pokrovom, med cvrtjem na drugi strani pa pustite odkrito.

* Če vaši krofi nimajo 'kranclja', se ne obremenjujte preveč, tudi moji niso bili vsi popolni. Razlog za neokrancljane krofe je največkrat, da so premalo vzhajani.