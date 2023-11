Stvari, ki jih o zvezdniku filmov Gospodar prstanov morda še niste vedeli (Suzy)

Rodil se je v New Yorku ameriški materi in danskemu očetu. Z družino je živel v Venezueli, na Danskem in v Argentini, nazadnje se je po ločitvi staršev z mamo in bratoma vrnil v New York. Po gimnaziji je pridobil diplomo iz hispanistike in politologije. Po potovanju po Evropi je začel igralsko kariero in dobival manjše vloge, med drugim v filmih Vojakinja Jane in Portret neke gospe.

Ko je diplomiral, je za nekaj časa odšel v Veliko Britanijo in Španijo, tam živel in vozil tovornjak, prodajal rože ipd.

Preboj je doživel s trilogijo Gospodar prstanov, sledil je kup premišljeno izbranih vlog. Viggo je poleg tega umetnik, fotograf, pesnik in glasbenik, saj je zasnoval svojo založbo, ki poleg njegovih del izdaja tudi knjige novih ali neznanih avtorjev, prav tako ustvarja glasbo, med drugim je kot skladatelj podpisan pod del filmske glasbe Gospodarja prstanov. Ima sina iz prvega zakona, ki je z njim igral v filmu Škrlatna plima. Od leta 2009 njegovo srce pripada španski igralki Ariadni Gil.

Z Michaelom Douglasom in Gwyneth Paltrow v filmu Popolni umor, v katerem lahko vidite njegovo slikarsko delo.

V filmu 28 dni je igral s Sandro Bullock.

Za vlogo ruskega gangsterja v filmu Smrtne obljube je prejel prvo od treh nominacij za oskarja.

Tudi za vlogo v filmu Kapitan Fantastični je bil nominiran za najbolj zaželeni kipec.

Viggo s sinom Henryjem, arheologom, in partnerico Ariadno na oskarjih, ko je bil nominiran za Zeleno knjigo.