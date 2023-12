Številni znani so se izkazali pri pisanju (Suzy)

Ljubitelji kulture so letos prišli na svoj račun. Še nikoli prej se ni na knjižnih policah znašlo toliko knjig v tako kratkem času in toliko igralskih izzivov. Veliko znanih imen se je preizkusilo v pisateljski vlogi, spet drugi so se posvetili igralskim izzivom, kar je povzročilo, da je svojstven razcvet doživela še gledališka komedija. Leto 2023 si bomo tako zapomnili tudi po tem, da smo se veliko smejali in še več brali.

Notranji pir

Miha Šalehar se je pridružil žanru, v katerem znani Slovenci razkrivajo svoje intimne borbe z izzivi. On je obračunal z alkoholizmom.

Miha Šalehar

Hiša sozvočja

Ksenija Benedetti je številne znane obraze prosila, naj ji zastavijo vprašanja, na katera je odgovorila in vse skupaj oblikovala v poseben biografski format.

Ksenija Benedetti

Znanost umirjenega življenja

Zdravnik David Zupančič že drugo jesen zapovrstjo osvaja knjižne police in bralce. Tokrat je stavil na temo iskanja miru v hektičnem vsakdanu, s čimer se vsak lahko poistoveti.

David Zupančič

Steklena glava

Žan Papič je ubral povsem svojo pot in se proslavil kot tankočutni, razmišljujoči poet.

Žan Papič

Volkovi

Andrej Šifrer je glasbena legenda, ki je svoje izkušnje – tudi pravniške – strnil v glasbeni kriminalki.

Andrej Šifrer

V iskanju ljubezni

Tina Gabriela Gorenjak je v svojem prvencu stavila na ljubezen in postala ponosna lastnica enega najbolj prodajanih romanov minulega poletja.

Tina Gabriela Gorenjak

Aidea

Klemen Selakovič je svoj istoimenski podkast spremenil v pisno obliko in premaknil mejo s tisoč prodanimi izvodi v manj kot enem dnevu.

Klemen Selakovič

Zmaga je začetek

Borut Pahor po uspehu med instagramskimi vplivneži stavi še na tistega med pisatelji.

Borut Pahor

V objemu življenja

Nina Osenar Kontrec se je na sceno vrnila po večletni bolezni, ki jo je izčrpala in navdihnila, da o izkušnji napiše osebno izpoved na 400 straneh.

Nina Osenar Kontrec

Berta

Igralec Jernej Kuntner stavi na otroke. Že leta je stalni član Lutkovnega gledališča, zdaj je za najmlajše napisal še zgodbo o plašni srni.

Jernej Kuntner

Pobegla radirka

Očitno se igralci radi poistovetijo z najmlajšimi, saj je tudi Mojca Fatur na svet pospremila domiselno pravljico.

Mojca Fatur

Sibilina sodba

Urška Klakočar Zupančič se je spet posvetila zgodovinski tematiki in osvetlila mračno obdobje 17. stoletja, ko se je razplamtel strah pred čarovnicami.