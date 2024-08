Srečni Andrej Šifrer: Najraje sem dedek (Suzy)

Življenje postreže z veliko darovi, če si vesten in marljiv. Glasbenik Andrej Šifrer je vzporedno s kariero ustvarjal tudi družino, ki jo je celo opeval v svojih uspešnicah.

Vsak od treh otrok je dobil prepoznavno pesem, oni so ga nagradili malce drugače. Sin Martin, danes uspešen odvetnik, in hči Eva, predana zdravnica, sta nadaljevala očetovo tradicijo in tudi sama poskrbela vsak za tri potomce. Z njimi sta osrečila pojočega očeta, ki priznava, da je čas, preživet z vnuki, neprecenljiv.

Le najmlajša hči Kora se je odločila, da je za materinstvo še dovolj časa. A kljub temu je pri Šifrerjevih veselo in razposajeno, vloga dedka pa je tista, ki se ji Andrej posveča z največjim užitkom. Za domačimi zidovi prevladuje fantovska energija, ki jo vnukinja Ivona vsaj malce razneži z dekliško milino.

Po velikih uspešnicah, kot sta Martinov lulček in Uspavanka za Evo, je sedaj na vrsti še kakšna otroška pesniška zbirka, v kateri bo glavne vloge odigrala njegova navihana šesterica.