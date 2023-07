Srečna Katarina Čas: Še nikoli tako zaljubljena (Suzy)

Po dobrih dveh letih in pol sta se slovenska igralka in italijanski glasbenik dovolj sprostila v odnosu, da sta vsem razodela, kako zelo sta si naklonjena. Katarina se je udomačila v romantičnem Trstu, od koder prihaja njen dragi, in ujela ravnotežje med obmorskim mestom ter rodno Ljubljano. Le najbližjim prijateljicam in prijateljem je zaupala, da že dolgo ni bila tako srečna in ljubljena, saj je končno spoznala moškega po svojem okusu.