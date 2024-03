Srce člana Joker Out trenutno ni oddano. Razkril je, ali je pripravljen na zmenke (Suzy)

Sedemindvajsetletnika iz Logatca glasba spremlja od zgodnjega otroštva. Vzljubil jo je zaradi očeta in dedka, ki sta bila prav tako izvrstna glasbenika. Poleg njiju je imel še vrsto drugih odličnih učiteljev, ob katerih je spoznaval različne zvrsti, igral je v simfoničnem orkestru in številnih skupinah, pred dobrimi tremi leti pa je končno našel tisto, kar je iskal – skupino Joker Out, ki je postala njegova nova družina. Jure je tudi izkušen snemalec in montažer. FOTO: Damon Baker Simpatičen in odprt sogovornik, ki je verjel v svoje sanje in jih danes tudi živi, nam je v iskrenem intervjuju ...