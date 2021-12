Spustite … In se prepustite

Letni časi odražajo naše notranje doživljanje in procese. Dnevi so krajši, obdajata nas tema in hlad. Že v starih kulturah so posvečali velik pomen zimskemu enakonočju, ga obeleževali ter povezovali s potovanjem naše duše. Tako kot se spreminjajo pojavi v naravi, se namreč spreminjamo tudi sami. Da bi lahko duhovno zoreli, se moramo soočiti tudi z obdobji teme, strahu, ko se zdi, da stojimo na mestu.

V temnih trenutkih je najboljše, kar lahko storimo, da spustimo vse, česar se oklepamo, in se prepustimo življenju, naj nas odnese tja, kamor moramo iti. Medij James van Praagh priporoča naslednjo vajo prepuščanja. »Predstavljajte si sebe kot močno, čudovito drevo. S koreninami je trdno zakoreninjeno v tla in povezano z Zemljo. Nato si zamislite svoje roke kot veje, ki se zibajo v vetru. Čim bolj jasno si predstavljajte liste na vejah, saj vsak uvel list simbolizira nekaj, kar lahko spustite iz svojega življenja, saj vam ne služi več.

Spustite potrebo po popolnosti, obremenjevanje s tem, kaj si drugi mislijo o vas, pretirano kritičnost, krivdo, bolečino, potrebo, da vsem ugajate, zamere, negotovost, skrbi, strah, vse, kar vas drži nazaj in omejuje … Predstavljajte si, da listi odpadejo na tla in jih veter odnese v nebo.« Odpadli listi so naredili prostor za nove izkušnje, ljudi in dogodke.