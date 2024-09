Ameriški zdravnik je ob delu s pacienti odkril, da naša osebnost ni enoznačna, ampak sestavljena iz različnih delov, tudi tistih, ki jih imamo za slabe in se jim izogibamo, kot so notranji kritik ali mehanizmi, ki nas vodijo v odvisnosti. Toda njihova naloga je, da nas zaščitijo pred travmami, podobno prvotni, vojna proti njim pa jih samo krepi. Zato moramo prisluhniti svojim ranjenim in neželenim delom ter jih imeti radi, da jim pomagamo do preoblikovanja v naše prijetnejše življenjske sopotnike. »Če si dele sebe, ki se opijajo, besnijo, so obsedeni s seksom itd., trudimo pokoriti s samodisc...