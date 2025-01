Sporočilo ob koncu tedna ... (Suzy)

Čas resnice in karmičnega povračila je. Ta konec tedna nas življenje postavlja pred ogledalo, ki razkriva našo notranjost, naše odločitve in poti, ki smo jih izbrali. Kar je bilo prikrito, zdaj stopa na plan. Karmično povračilo prinaša ravnovesje – vse, kar smo sejali, dobiva epilog. To je čas, ko ni več prostora za pretvarjanje. V odnosih, dejanjih, mislih. Če ste svoje breme prelagali na druge, na okoliščine, na sistem, se bo to zdaj razjasnilo.

Ta konec tedna si vzemite trenutek za razmislek, kaj vas kliče, da se osvobodite. Katere zgodbe, laži ali bremena je čas, da spustite? To je priložnost, da stopite korak bliže k svoji resnici.

Življenje nam ne prizanaša, ko gre za učenje odgovornosti. Ste tam, kamor so vas pripeljale vaše odločitve. Ta konec tedna nas kliče, da pogledamo vase in si priznamo, kaj lahko spremenimo. Kje lahko prevzamemo odgovornost? Odnosi bodo ta vikend kot reflektorji. Kje so resnično iskreni in podpirajoči? Kje temeljijo na pretvarjanju ali strahu? Ta vpogled morda ne bo lahek, a nosi v sebi darilo jasnosti. Spomnite se, odgovornost je največji izraz ljubezni – do sebe in drugih. Ko prevzamete svoj del, se ne osvobodite le vi, temveč tudi ljudje okoli vas.

Čas, v katerem smo, ni namenjen hitrim rešitvam ali lahkotnim zaključkom. Bodite nežni do sebe, saj vsako spoznanje potrebuje čas. Tako kot buba potrebuje trenutek tišine, da se razvije v metulja, tudi mi potrebujemo potrpežljivost in zaupanje vase. In ko se kolo sreče ponovno zavrti, naj nosi s seboj tisto, kar zares želite: ljubezen, ki je čista, odgovornost, ki krepi, vizijo, ki vas vodi v svetlobo novega. Ta konec tedna si vzemite trenutek za razmislek, kaj vas kliče, da se osvobodite.

Katere zgodbe, laži ali bremena je čas, da spustite? To je priložnost, da stopite korak bliže k svoji resnici. Vse, kar ni resnično, bo odšlo, vse, kar je zgrajeno na trdnih temeljih, bo ostalo in cvetelo. Naj ta konec tedna prinese jasnost, moč in mir. Naj v vas prebudi zavest, da je pravi čas za odgovornost in preobrazbo. Bodite potrpežljivi s sabo in s tistimi okoli sebe. Odločite se za ljubezen – v besedah, dejanjih in odnosih. Naj vas objame toplina in svetloba, naj vam ljubezen kaže pot, naj se v vaše dni zlije obilje dobrih priložnosti.