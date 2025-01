Sporočilo ob koncu tedna ... (Suzy)

Iskrenost ni zgolj vrednota, je pot, po kateri nas vodi srce. Ko ga poslušamo, nikoli ne išče laži, fig v žepu ali obvozov. Srce želi preprostost, resnico, odnose, ki so polni zaupanja in povezanosti.

Zato je čas, da pogledamo vase in se vprašamo: sem bil/-a danes resnično prisoten/-na, resnično iskren/-a? Sem si dovolil/-a stopiti z vrtiljaka, ki me sili k igri popolnosti, in preprosto bil/-a jaz? Naj bodo ti dnevi priložnost, da vsak izbere, kaj bo prinesel v svoj svet. Kaj boste dali na mizo življenja, kjer se vsakemu izda račun? Morda je odgovor preprostejši, kot se zdi: ljubezen, srčnost, prisotnost. S temi preprostimi dejanji si ustvarjamo prihodnost, da bodo tudi naši računi ob koncu poti izkazovali obilje ljubezni in svetlobe.

Zakon karmičnega povračila pravi: ni kazen, ni nagrada – je preprosto odsev tega, kar smo dali. Če sejemo ljubezen, razumevanje in potrpežljivost, se bodo ti darovi vračali k nam. Če sejemo kritiko, strah in nestrpnost, bomo prejeli enako. Zato se v teh dneh vprašajte: kaj dajete in ali ste odgovorni za svojo energijo? Če ste lagali, bili neiskreni, nosili figo v žepu, se bo to nekoč vrnilo kot odmev, ki vas bo spomnil na trenutke, ko ste sami izbrali pot, ki ni bila skladna z resnico. A račun ni kazen, temveč priložnost, da se zavemo svojih dejanj, popravimo smer in sejemo nekaj boljšega. V odnosih se pogosto sprašujemo, ali nas drugi zares vidijo, slišijo in razumejo.

Partnerski odnosi so ogledala – kar vidite v njih, je odsev tistega, kar nosite v sebi. Ljubezen je povezanost duš, a ta povezava je mogoča le, če si dovolimo videti in biti videni brez mask, brez popolnosti.

Prava povezava se začne pri nas samih. Slišite svoj notranji glas? Si dovoljujete biti ranljivi, odprti, prisotni? Partnerski odnosi so ogledala – kar vidite v njih, je odsev tistega, kar nosite v sebi. Ljubezen je povezanost duš, a ta povezava je mogoča le, če si dovolimo videti in biti videni brez mask, brez popolnosti. Naj bodo prihajajoči dnevi priložnost, da se ustavite. Stopite z vrtiljaka.

Zazrite se vase in v svet okoli sebe. Prevzemite odgovornost za svojo energijo, misli in dejanja. Ustvarjajte z ljubeznijo, saj ostane le tisto, kar je ustvarjeno iz ljubezni. Naj vas vodi srce – iskreno, pristno, človeško. Svet potrebuje prav takšne, kot ste, z vsemi vašimi nepopolnostmi in sijajem.