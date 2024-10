Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Čas je, da upočasnite. Da v globokem izdihu spustite vse, kar vas obdaja, in v trenutku tišine prisluhnete glasu v sebi. Čas je, da se soočite s tistim, kar leži v vaši notranjosti. Zunanja kaotičnost, ki jo morda čutite okoli sebe, ni nič drugega kot odsev vaših notranjih viharjev, nemira, ki vam ga duša že dolgo šepeta. Prisluhnite ji. Vse, kar ste dali svetu, se zdaj vrača k vam.

Naša življenja so kot krogi na vodi – vsak dih, vsaka misel, vsako dejanje ustvarja val, ki se razširi in se nato vedno vrne k svojemu izvoru. Ta konec tedna vas vabi, da se ustavite, da začutite te valove in sprejmete njihovo sporočilo. Prišel je čas za bilanco – za vpogled v to, kaj ste sejali in kaj zdaj žanjete.

Shana Flogie FOTO: Osebni arhiv

Vse, kar se zdi zmedeno in težko, je le krik vaše duše, ki si želi miru, jasnosti in harmonije. Zunanji kaos, ki ga morda doživljate, je odsev notranjega stanja, ki hrepeni po ravnovesju. Zato se spustite vase, začutite vsak vdih in izdih, pustite, da vas dihanje popelje globoko v notranjost. Dihajte z zavedanjem, dihajte z ljubeznijo do sebe. Zdaj ni čas za bežanje ali iskanje odgovorov zunaj sebe. Zdaj je čas, da stopite vase in se soočite s tistim, kar ste dolgo nosili s seboj.

Dovolite si, da prepoznate, kje ste bili neiskreni do sebe, kje ste prezrli svoje resnične potrebe in kje je vaše srce klicalo po pozornosti. To ni čas obsojanja, ampak čas sprejemanja. Kar ste dajali, se zdaj vrača. A ne s težo kazni, temveč z ljubeznijo – s povabilom, da se pomirite s seboj, da zacelite in obnovite. Zato zadihajte, globoko, in začutite, kako vam dih pomaga sestopiti v vašo bit. Nič ni treba hiteti in ničesar popravljati.

Tam, kjer ljubezen tiho šepeta, se začenja prenova. Dajte si čas, da prisluhnete. V tej bilanci ni napak, le priložnosti za rast. Naj vas vaš dih vodi nazaj k sebi, tja, kjer se rojeva nova jasnost. Novi vi in nov svet, ki vam razodeva pot.