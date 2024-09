Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Vsak dih je blagoslov, vsak trenutek priložnost, da se poglobimo vase in zaznamo čudež življenja. Vsak utrip srca je nov začetek, nova priložnost za prebujanje zavesti in odkrivanje radosti, ki se skriva v drobnih, neopaznih trenutkih. Življenje je dragoceno darilo, ne glede na to, kako se včasih zdi zavito v preizkušnje in izzive.

Sprejmite vsak trenutek kot dar, saj vas vsaka izkušnja, naj bo še tako boleča ali nejasna, vodi bliže k resnici, ki prebiva v vas. Vse, kar se zgodi, se zgodi z namenom – vsak korak je del popolnega načrta. Ko se tega zavedate, se začnejo bremena preteklosti razblinjati kot megla ob jutranji zarji. Odpustite si težo starih bolečin, spustite zamere, ki vas držijo v preteklosti, ne zastrupljajte več svoje duše z obljubami, ki čakajo na neko oddaljeno prihodnost. Kajti jutri ni zagotovljen in prihodnost se oblikuje v zdajšnjem trenutku.

Ne čakajte več na ugodnejši čas, na primernejše okoliščine – čas za delovanje je zdaj. Zaupajte, da se vse odvija v popolnem času, prav zdaj, v tem trenutku, ko berete te besede.

Z vsako mislijo, vsakim dejanjem, tukaj in zdaj, ustvarjate svojo resničnost. Ne čakajte več na ugodnejši čas, na primernejše okoliščine – čas za delovanje je zdaj. Zaupajte, da se vse odvija v popolnem času, prav zdaj, v tem trenutku, ko berete te besede. Vladate lahko le svoji resnici, svojemu srcu, ki v sebi nosi modrost, moč in ljubezen. In to je dovolj. Ne potrebujete iskanja zunaj sebe, ker je vse, kar potrebujete, že v vas. Zaupajte svoji notranji luči, ki vas vodi. Z njo vladajte z roko pravičnosti, vodeni z občutkom za resnico, ki jo nosite v sebi.

Resnica ni nekaj oddaljenega, nedosegljivega. Resnica je vaša bit, je svetloba v vaših očeh, je ljubezen, ki jo lahko razdajate svetu. V trenutku, ko delujete iz svoje resnice, postajate močnejši. V trenutku, ko delujete iz zdaj, ustvarjate tok sprememb, ki se preliva skozi vse, kar je. Življenje ni čakanje na popoln trenutek; življenje je v tem, da se zavedate popolnosti vsakega trenutka, takšnega, kakršen je. Bodite ljubezen, bodite resnica, bodite tisti, ki z močjo sočutja in pravičnosti prinaša svetlobo v svet.