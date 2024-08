Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Za trenutek se ustavite in prisluhnite svojemu srcu. Zvezde nam prišepetavajo, da je prišel čas za spremembo, ko se moramo vprašati, ali smo resnično tam, kjer želimo biti. Morda je v vas vzklila misel o selitvi, novem domu, kjer bi lahko zasidrali svoje sanje. Razmislite, kaj si resnično želite. Je to prostor, kjer se bo vaš duh lahko razpršil in zaživel v vsej svoji veličini? To je tudi čas razkritja, ko se zavese dvignejo in nam pokažejo resnico, ki jo nosimo v sebi. A po drugi strani je to tudi obdobje za globoko delo na sebi. Povabite v svoje življenje mir, zazrite se vase. Bodite pozorni na tiste drobne občutke in misli, ki prihajajo iz globin vaše duše. To so semena vaših najglobljih želja in ciljev, ki čakajo, da jih prepoznate.

Dovolite jim, da vzklijejo. Pozdravite spremembe, ki se dogajajo. Dovolite se prepustiti toku svojega navdiha in čutenja, plujte z njim. Selitev, prenova, obnova – vse to so koraki, ki nas peljejo bližje k tistemu, kar si resnično želimo. Ne bojte se teh sprememb, saj so del naravnega toka življenja. Vsak konec prinaša nov začetek, vsak izziv odpira nove poti. Bodite pogumni in zaupajte, da je vse, kar se dogaja, del večjega načrta, ki vas vodi k osebni izpolnitvi. Pritok svetlobnih kod, ki jih občutimo v tem obdobju, nas opominja, naj zaživimo sebe v vsej svoji luči. Naj ta svetloba osvetli vaše poti, naj vam pokaže, kje so skrite priložnosti in vam pomaga razkriti vašo pravo naravo. Semena, ki jih nosite v sebi, so pripravljena, da vzklijejo. Dovolite si zacveteti v vsej svoji lepoti, milini ali bolečini. Objemite se. Naj bo ta konec tedna poln miru, ljubezni in notranje modrosti. Naj vam prinese vpogled v vašo dušo in vam pomaga sprejeti korake, ki vas bodo popeljali na pot osebne rasti in izpolnitve. Zaupajte vase in v svojo moč, saj je čas za spremembo tukaj in zdaj.