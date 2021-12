Sporočilo ob koncu tedna …

Čas resnice je, preboja, konca in novega začetka. Še čisto malo zdržite. Pred vami je obdobje, ki mu boste rekli vstajenje. Iz vaše duhovne esence se bo razvila pot, ki bo pokazala, kako se lahko premaknete v svoje srce. Pomembno je, da ne vstopate v lastno dramo ali dramo drugih ljudi. Še nekaj dni bomo v fazi vpogleda navznoter. Zdržite in se zadržite. Energije mrka vam bodo osvetlile pot naprej.

Še čisto malo zdržite. Pred vami je obdobje, ki mu boste rekli vstajenje. Pomembno je, da ne vstopate v lastno dramo ali dramo drugih ljudi ...

Prihaja čas resnice. Pomembno bo, da ste v miru s sabo, nikakor se ne primerjajte, ne analizirajte situacije, predvsem pa ničesar ne pojasnjujte. Preteklost bo mnogim zrla naravnost v oči. Zdaj se bo pokazala najmogočnejša senca v svoji največji veličini, globini in razsežnosti, ki se bo dvignila iz teme. Za trenutek vas bo morda preplavila. Pa vendar se je v vas nekaj spremenilo. Prebudili ste se. Dovolite, da se stari deli vas končajo, odtrgajo tiste dele vsebin vašega življenja, ki vas slepo zadržujejo v iluziji. Spustite jih, da se lahko za vekomaj poslovijo.

Medtem ko še vedno sprašujete druge za njihovo mnenje, se morate navsezadnje odločiti po svoje. To je vaša odgovornost, zato jo sprejmite. Zdaj na prvo mesto postavite sebe, svoje najbližje, otroke. Prebudili se bodo vsi strahovi, ki jih boste deležni skozi projekcije drugih, zato si namenite še nekaj časa za odmik in notranji vpogled vase. Zaprite oči in občutite bistvo svojega bitja. Čas je zdaj tako zelo pomemben. Vzemite si ga. Potrebujete ga. Vdihnite ljubezen v srce in občutite čarobnost, ki je v vas. Stojte pokončni v svoji resnici, v svojih sposobnostih in v sebi.

Ne glede na to, kaj se vam dogaja, je to čas obnovljenega upanja. Poti nazaj ni več, samo še naprej. Ste za? Verjamete? Niste prepričani? Ste? Kako se počutite? Začutite ... Naj bo vaš fokus samo na trenutku, tukaj in zdaj, v njem bodite stoodstotni. Spustite ego, umirite misli, nehajte načrtovati, preračunavati in analizirati. Zaupajte in imejte vero. V ljubezni do sebe je vse, kar zdaj potrebujete, saj ta kreira pot in odpira vrata za upanje in novo pot.