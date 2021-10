Sporočilo ob koncu tedna …

Razmislite, kako pomembno in potrebno je zavedanje, da so modrost, intuicija, skromnost, previdnost, prilagodljivost in trdnost vaše duše izjemne vrline. Te omogočajo vaš obstoj in vam dajejo možnost, da znate življenje obdržati v svojih rokah. Pa ga držite?

V tednu, ki je pred nami, se boste ukvarjali s svojimi dosežki in padci, pod drobnogled boste morali dati vse, s čimer se že nekaj časa ukvarjate v vsakodnevni praksi.

Prav tako je pomembno zavedanje, da znate vse konflikte in nesporazume reševati s pogovorom in sprejemate odločitve, ki vodijo k sporazumom in miru. Stara modrost pravi: nič ni nevarnejšega za razvoj kakor včerajšnji uspeh. Se strinjate? Ni še čas za zmago, slavje ali da se kar predate ... Vedite, da je treba biti vedno priseben, na trdnih in realnih tleh. In kakšna so vaša tla? Še vedno s prstom kažete na druge, da prikrivate svoja trhla tla, svoj neuspeh?

Če ste evforični, se zamislite o sebi in o svojih preteklih dejanjih, kajti ta pot vas pogosto vodi v pogubo, samo zato, ker vam onemogoča dojemanje realnega sveta. In zdaj ...? So čustva še vedno tista, ki meglijo vaš razum? Kaj gledate? No, zdaj vidite. Če še ne, pa še boste. Čas za nov začetek šele prihaja, zato počakajte še kak teden. V tednu, ki je pred nami, se boste ukvarjali s svojimi dosežki in padci, pod drobnogled boste morali dati vse, s čimer se že nekaj časa ukvarjate v vsakodnevni praksi: kaj vam gre in kaj ne, kaj bo treba opustiti in dokončati in kaj začeti na novo, s kom prekiniti in s kom nadaljevati? Veliko se boste ukvarjali s tem, kako vidite sebe. Kam želite?

Nič ne gre čez noč, zato bodite potrpežljivi in si dajte čas, ki je zdaj potreben, tudi za nekatere odnose in stvari, situacije in ljudi okoli vas. Ključ, ki odpira vaša naslednja vrata, je moč vztrajnosti in potrpežljivosti. Aktivno reševanje težav vam bo prineslo nagrado. Uredite si papirologijo, pravno-formalne zadeve, vse, česar niste razrešili v lanskem letu, pospravite in naredite bilanco, kaj je nujno potrebno in kaj ne. Ne razsipajte s svojo energijo in časom kar vsevprek.

Čas bo, da si naredite načrt, urnik in pregledate, kako preživite dan. Koliko korakov ste naredili v smeri svojih sanj danes?