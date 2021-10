Sporočilo ob koncu tedna …

Pojdite ven, izstopite iz svoje cone udobja in se premaknite naprej. Razvijajte se dalje in odkrijte veselje v drugih stvareh, ljudeh, situacijah in okolju, ki vas podpirajo. Pomemben je samo ta trenutek, tukaj in zdaj. To je odličen način, da se premaknete naprej! Verjetno si govorite, da nimate časa za počitek, a si ga morate vzeti. To naj bo vaša prednostna naloga in videli boste, da bo prišlo do zanimive transformacije. Vaša ustvarjalnost se bo povečala, vi pa boste osveženi z novim občutkom smisla in navdiha. Razum vam morda pravi, da je sproščanje izguba časa, a v resnici je ravno nasprotno. Sproščanje bo upočasnilo vaše misli in vam odprlo srce. Je namreč gorivo za dušo, ki ima pozitiven učinek na vas. Vaše dobro počutje je izjemno pomembno, zato ga ne jemljite za samoumevno.



Vzemite si čas in vstopite v trenutek, odprite svoje srce! Kaj je v njem? Ali se zavedate, da ste sami svoj izvor moči, ki ga nikakor ne morete zanikati? Morda je tam še vedno nekaj, kar vam vzbuja neprijeten občutek in prinaša iz globin grenkobo preteklih dogodkov ter odločitev, ki so trenutno nujno potrebne za vas. Te so vas danes pripeljale do spoznanja, da se vašim dvomom navkljub vse dogaja natanko tako, kot se mora. Kako se počutite? Ste pripravljeni, da drugim razkrijete svoj izvor življenja s sprejemanjem in toplino? Samo potopite se v srce ... Čas je, da vidite in prepoznate lepoto, toplino in srčnost … Vse to odpira vaše srce, v tem je vsa lepota.



Ali si sploh dovolite ljubiti? Ste na križišču, se razhajate? Se odločate za novo pot? V obljubi, ki si jo dajete zdaj, je obljuba, da si daste moč in pogledate v srce. Samo tam boste videli, kaj ste izgubili, čeprav v resnici ničesar v življenju ne izgubite, vse se samo spreminja v skladu z vašo naravnanostjo. Skozi izgube puščate za sabo stare in preživete dele sebe. Vsak konec je priložnost za nov začetek, in če še vedno dvomite, preverite: Si resnično želite ohranjati to, kar imate? Možnosti sta dve. Ali se borite in začnete znova ali odidete in si daste možnost za nove priložnosti.

