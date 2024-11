Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Pojdite vase. To je tam, kjer ni glasov zunanjega sveta, kjer se umiri šum vsakodnevnih skrbi, kjer se srečate z lastno tišino. Mir. V tem prostoru ni maske, ni pričakovanj drugih – le vi in vaša duša, ki čaka, da jo zares slišite. Morda boste začutili nemir, morda boste naleteli na neizrečena čustva ali pozabljene misli, ki jih že dolgo nosite v sebi. Ne bežite. Ostanite tam, ob njih, jim dovolite, da se izrazijo.

Vsaka misel, vsako čustvo ima svoje mesto v vaši zgodbi. Zdaj je čas, da se soočite s sabo, ne s strahom, ampak z ljubeznijo in sočutjem. Pojdite vase, ker tam leži vse, kar potrebujete – odgovori, ki jih zaman iščete zunaj sebe. Zunanje okoliščine so le ogledalo, ki odseva vaš notranji svet. Če vidite kaos, poglejte globlje v lastno notranjost – kaj je tisto, kar kliče po vaši pozornosti? Kje ste morda prezrli svojo resnico, se prilagodili drugim na račun lastne sreče? Pojdite vase. Prav v tišini boste lahko prepoznali, kaj zares potrebujete. Tam boste našli moč, da se osvobodite starih vzorcev, prepričanj, ki vas omejujejo, in odprli prostor za novo, svežo energijo.

Dovolite si to bilanco. Ne sodite sebe, ne glejte nazaj s težo obžalovanja, ampak s hvaležnostjo za vse lekcije, ki so vas pripeljale do sem. Dihajte globoko in začutite, kako se vaše srce razširja z vsakim vdihom, napolnjeno z ljubeznijo in svetlobo. Vsak izdih naj odnese vse, kar vam ne služi več. V tem trenutku je vaš dih vaš vodnik, vaše orodje, da se ponovno povežete s svojim bistvom. Ne potrebujete ničesar zunanjega – vse, kar iščete, že biva v vas. To je čas, da se vrnete k sebi, da objamete svojo dušo z ljubeznijo in sočutjem, da zgradite most med srcem in umom. Pojdite vase, tam boste našli dom – mir, jasnost in tisto tiho svetlobo, ki vas vedno vodi naprej. Čas je, da greste domov. K sebi. K ljubezni. Tja, kamor vas kliče duša.