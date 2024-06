Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Vstopamo v obdobje globokega notranjega dela in refleksije, ko se vse vezi, vsa spoznanja in vsi izzivi prepletajo v mozaik naše duše. Kot potniki na ladji časa se odpravljamo na plovbo skozi valovitosti življenja, kjer nas čakajo neznane obale, skriti kotički naše zavesti in poti, ki nas vodijo v najgloblje kotičke duše. V teh časih se lahko počutimo kot iskalci, ki se odpravljajo na potovanje v notranjost sebe, da bi odkrili resnico, ki utripa v srcu. Prav vsak korak, vsaka misel, vsaka izkušnja postane del naše poti, del tkanja naše lastne zgodbe. Na tej neskončni pustolovščini se zavedajmo, da je vsak trenutek dar, vsak izziv priložnost za rast, vsaka ovira priložnost za preobrazbo. Kot raziskovalci svoje duše stopamo tako v temo kot svetlobo, v globine svojega bistva, kjer se srečujemo s svojimi strahovi, sanjami, željami in resnicami.

V tem procesu notranjega raziskovanja se lahko znajdemo pred ogledalom svojih misli, občutkov in prepričanj, soočiti se moramo s svojimi najglobljimi boji, da bi se lahko dvignili kot feniks iz pepela, močnejši in bolj modri kot prej. Medtem ko se spuščamo v globine svoje duše, kjer plujejo sanje in resničnost kot barvite ladje na obzorju, se zavedamo, da smo v resnici povezani z vsem, kar nas obdaja. Naše misli so kot valovi na oceanu, naše srce kot kompas, ki nas usmerja v pravo smer, naše duše kot zvezde na nebu, ki nam kažejo pot. Zato, dragi popotniki oz. duše, se odpravimo na to potovanje skozi labirint svoje zavesti, zavedajoč se, da nas vsak korak, vsak vdih in izdih, vsak trenutek, ki ga preživimo na tej poti, vodi k spoznanju in uresničitvi svoje resnične narave. V tem obdobju se odpirajo vrata za novo razumevanje, novo modrost in spoznanje. In ko se poglobimo v globine svoje duše, bomo odkrili, da smo več kot le popotniki na tej poti – smo ustvarjalci svoje resničnosti, mojstri lastne usode, vsak trenutek pa je priložnost za rast, razvoj in preobrazbo.