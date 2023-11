Spomini znanih obrazov: Ah, ta nora študentska leta!

Odpri galerijo

Srečni brez interneta »Večkrat rečem, da je bilo to moje najljubše življenjsko obdobje. To je bil čas svobode, postavljanja temeljev samostojnosti, spoznavanja novih prijateljev, mestnega življenja, seveda tudi obdobje, ko je bilo veliko zabave in spontanosti. Bil je čas, ko urnik skoraj ni obstajal. No, razen obveznosti na faksu,« pravi radijka Jana Morelj, ki bi brez pomislekov zavrtela čas nazaj. »Vrnila bi se v tista leta, z istimi ljudmi, brez interneta,« še pove.