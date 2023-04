Spomini Sare Isaković: Od nekdaj jo ima rad takšno, kot je

Naša šampionka Sara Isaković se z veseljem spominja časov, ko je šla lahko z očkom v službo. To bi bilo danes nekaj nenavadnega, saj je bil njen oče Nenad pilot.

»Ko smo še živeli v Indoneziji, me je včasih vzel s seboj v službo,« se spominja nekdanja plavalka, ki je z družino med drugim živela tudi v Dubaju, »stevardese pa so mi pripravljale sendviče z nutello. Dandanes otroci tega nikakor ne morejo izkusiti.« Očetu je hvaležna tudi za malce srbsko vzgojo, saj je bila na takšen način deležna najboljšega iz obeh svetov, njegovega in maminega, slovenskega.

Z veseljem preživljata čas skupaj.

»Hvalil me je kot osebo, me povzdigoval. Dal mi je vedeti, da mu veliko pomenim kot oseba,« je v nekem intervjuju izpostavila, zakaj je pomembno, da se v svojem telesu počutiš dobro že zato, ker si dober človek, ne zaradi svojih dejanj in dosežkov. »Ves čas me je opominjal, kako rad me ima zato, ker sem takšna, kot sem. Le zato, ker sem. Kot človek.«