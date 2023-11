Spodbudite energijo ognja

Mehiška šamanka Felicia Cocotzin Ruiz piše o alkemijskih in transmutativnih lastnostih ognja, ki prinaša spremembe in uničenje, a po tem prerojevanje in obnovo, tako kot feniks. »Ljudi ta najmočnejši element navdihuje in ga spoštujejo. Varuhi ognja med ceremonijo pazijo, da ne ugasne. S tem namreč vzdržujejo tudi duhovno energijo, zato je tako pomembno, da ne ugasne,« pravi in doda, da ko delamo z ognjem, ga sprejmimo kot živo bitje. »Nahranite svoje telo s sončnimi žarki za zdravo kožo in črevesje. Jejte pisano sadje in zelenjavo, saj njihove barve nosijo spomine na sončne dni. S tem ne le okrepite metabolizem, ampak napolni z energijo tudi vašega duha. Ko jeste različno rastlinsko hrano, vase vnašate ognjeno, sončno energijo. Ko kuhate na ognju, podžiga vaš notranji ogenj. Ogenj nas opominja, naj bomo zavestni in spoštljivi. Uči nas, kako se premikamo skozi težke življenjske prehode, na katerih nas vodijo plameni uvida. Sveta energija ognja spodbuja spremembe, ki prebudijo naše srce, poveže nas z razsvetljenjem. Je vir moči in poguma. Ko ste tesnobni, letargični, leni, nimate energije, vnesite več ognja v življenje, da se vam bo zvišala vibracija. Duhovno ga uporabite kot motivatorja za spremembo ali prenovo. Spodbuja nas, da tudi sami širimo svetlobo, toplino in ustvarjalno energijo.«