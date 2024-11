Smetana v Manchestru (Suzy)

Glasbena televizija MTV je pretekli konec tedna podelila evropske glasbene nagrade. Gostiteljica Rita Ora je zamenjala kar deset različnih oprav, drugi gostje pa so se trudili, da niso zaostajali.

Host Rita Ora on stage at the MTV Europe Music Awards 2024 at the Co-Op Live Arena, Manchester. Picture date: Sunday November 10, 2024.,Image: 932807168, License: Rights-managed, Restrictions:, Model Release: no

Rita Ora on stage at the MTV European Music Awards 2024, Co-op Arena. Credit: Doug Peters/EMPICS,Image: 932934688, License: Rights-managed, Restrictions:, Model Release: no

Rita Ora on stage at the MTV European Music Awards 2024, Co-op Arena. Credit: Doug Peters/EMPICS,Image: 932937775, License: Rights-managed, Restrictions:, Model Release: no

Bo Bond ali ne? Aaron Taylor-Johnson se je tokrat pojavil sveže obrit, nasmejan in brez ljubljene žene, ki ga običajno z veseljem spremlja na vsakem koraku.

Razcapana Pevec skupine Bush Gavin Rossdale je na prireditev prišel s partnerico, albansko pevko Xhoano X, ki še vedno spominja na njegovo bivšo ženo Gwen Stefani, le bolj razcapana je.

Kot ulita Vick Hope je znana britanska radijska osebnost, ki se je pred dobrim letom dni poročila s škotskim didžejem Calvinom Harrisom.

Vedno dramatična Ne glede na to, za kakšno rdečo preprogo gre, se za Jodie Turner-Smith vedno obračajo glave.

Dobrovoljček Ameriški glasbenik Teddy Swims je znan po dobri volji in pozitivnem pristopu, zato ga imajo poslušalci zelo radi.

Mama in hči Neneh Cherry, ki se je najbolje spomnimo iz devetdesetih let, je ponosna mati pevke Mabel, ki si je že utrla svojo pot.