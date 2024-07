Slovo Shannen Doherty: Borila se je kot levinja (Suzy)

Smrt priljubljene, ikonične zvezdnice Shannen Doherty 15. julija odmeva po svetu. Ko je namreč začela nastopati v Beverly Hills 90210, je bila že znana gledalcem iz nadaljevanke Hišica v preriji in filma Heathers. Ko je torej začela nastopati kot Brenda Walsh, je bila med soigralci največja že znana zvezda. Najstniki, ki živijo v premožni soseski in hodijo na drago šolo, so očarali svet. Čeprav je bila Brenda malce samosvoja, kakršna je bila tudi Shannen, je osvojila gledalce s svojo neposrednostjo. Veliko manj je bila Shannen uspešna pri pridobivanju naklonjenosti soigralcev.

Mlada Shannen v filmu Heathers. Foto: Profimedia

Mnogi so zapisali, da jo je v nebesih z odprtimi rokami pričakal Luke Perry, Dylan iz Beverly Hills 90210. Foto: Profimedia

Serijo je zapustila po četrti sezoni in pozneje začela nastopati kot najstarejša od treh čarovnic v še eni kultni nadaljevanki Čarovnice skupaj s prijateljico Holly Marie Combs in še eno zvezdnico, Alysso Milano. Prav s slednjo naj bi imeli veliko konfliktov in zaradi trenj je Shannen po tretji sezoni zapustila nadaljevanko. Šele nedavno je v svojem podkastu ovrgla veliko teh teorij in med drugim povedala, da je na snemanja Beverly Hillsa 90210 zamujala, ker je imela tedaj od drog odvisnega moža, o čemer nikomur ni želela razlagati, Čarovnice pa je zapustila, ker je Alyssa producentom postavila ultimat: ona ali jaz.

Kurt ji je stal ob strani med boleznijo, a je pozneje izvedela, da jo je varal. Foto: Profimedia

Ne glede na vso njeno borbenost ji življenje ni bilo naklonjeno in ji je pogosto dajalo razloge za bojevitost. Ko se je leta 2011 v tretje poročila s fotografom Kurtom Iswarienkom, se je zdelo, da je naposled našla svoj srečni konec. Stal ji je ob strani, ko je zbolela za rakom, ki se je ob odkritju že razširil na bezgavke, saj je bil pozno diagnosticiran, ker ni imela rednih pregledov, ker njen delodajalec ni plačeval vseh zdravstvenih prispevkov. Vse od tedaj je bila globoko predana ozaveščanju o raku, diagnosticiranju, zdravljenju in predvsem njegovemu zgodnjem odkrivanju. Po dveh letih zdravljenja in dvojni mastektomiji je bil rak v mirovanju, a se je vrnil leta 2019 v četrtem stadiju, lani poleti se je že razširil v možgane. Tik pred operacijo na možganih se je razšla z možem, ki jo je v tem času varal s svojo agentko. Ločitveni postopek je zavlačeval, sama je rekla, da zato, ker upa, da bo umrla, preden bi mu bilo treba plačevati preživnino za na smrt bolno ženo. Papirje je ona podpisala 14. julija, on dan za tem, na dan njene smrti.