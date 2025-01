Slovo Davida Lyncha: veliki ameriški ognjeni nadrealist (Suzy)

Eden najbolj priznanih in občudovanih hollywoodskih režiserjev, ki je bil znan po svoji skrivnostnosti in misterijih, zapletenih v zgodbe, je 15. januarja, pet dni pred svojim 79. rojstnim dnem, za vedno zatisnil oči. David Lynch, ki ga poznamo po nadrealističnih prizorih in režiserskih tehnikah, je umrl zaradi dolgotrajne pljučne bolezni, ki je bila posledica dolgoletnega kajenja. V karieri je režiral samo deset celovečernih filmov, a so bili večinoma velike uspešnice. Če se zaradi njih v blagajno ni steklo veliko denarja, so to nadoknadili s kultnim statusom med filmoljubci. V Modrem žamet...