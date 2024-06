Slovenski olimpijec Vodišek: »Če mi kajtanje ne bo šlo, bom pa maneken« (Suzy)

Postavni mladi Koprčan Toni Vodišek je te dni v devetih nebesih. Pridno trenira in odšteva dneve do začetka olimpijskih iger v Parizu, kjer bo kajtanje prvič v zgodovini postalo tudi olimpijski šport. Z uvrstitvijo so se mladeniču izpolnile sanje. Uspelo mu bo celo preseči očeta Rajka, ki je sina navdušil nad surfanjem.

Toni je eden najboljših kajtarjev na svetu. FOTO: osebni arhiv

Dolga leta je družina vse proste trenutke preživljala na morju in čakala na ugoden veter, da sta se oče in sin pognala z desko. Ko je Rajka leta 2012 zagrabilo v križu, pa se je moral posloviti od surfanja in kajtanja. Ta šport je zagrabil sina, ki je z resnimi treningi hitro začel dosegati uspehe. Vedno nasmejani mladenič je eden najboljših kajtarjev na svetu. Ker skorajda ne pozna treme, je z užitkom nastopil v promocijskem filmu Olimpijskega komiteja in Slovenske turistične organizacije. »Če mi kajtanje ne bo šlo, bom pa maneken,« je veselo napovedal.