Slovenska smučarka z možem na krasnih medenih tednih (Suzy)

Lepa smučarka Ana Bucik, ki je med drugim dvakrat nastopila na olimpijskih igrah, je po dolgi zaroki s svojim nogometašem Krisom Joganom šele po koncu sezone našla čas za poroko. Maj, mesec ljubezni sta izkoristila tudi za uradno potrditev zveze.

Za družinske člane in prijatelje sta pripravila čudovit obred v Goriških brdih, za medene tedne sta zakonca čas našla šele nedavno. Ko je oddelala priprave na snegu v Argentini, sta se z možem odpravila v toplo Brazilijo, kjer sta uživala v prelepi naravi, kulturnih znamenitostih, odlični hrani in drugih presežkih te eksotične dežele. Med drugim sta se povzpela na hrib nad Riom, obiskala plaže in celo sloviti otok Ilha Grande. Po vrnitvi domov ju že čaka vsakodnevno življenje, polno obveznosti. A ju bodo spomini na nepozabne medene tedne še dolgo greli.

FOTO: osebni arhiv/Facebook

FOTO: osebni arhiv/Facebook