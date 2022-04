Slovenci smo odvisni in razvajeni (FOTO)

Znani Slovenci so nam zaupali, na kakšen način sami poskrbijo za čistejše okolje in koliko so pravzaprav odvisni od svojega jeklenega konjička.

Vedno raje pešači Voditeljica Petra Kerčmar ugotavlja, da danes ljudje zelo težko shajamo brez avtomobila. »A sama vse bolj spoznavam, da lahko določene poti tudi prepešačim. Zakaj ne bi šla v trgovino peš? In grem. Zakaj ne bi pešačila do mame, namesto da sedem v avtomobil za petminutno pot? Tehtam. Se odločim. In vredno je. Ni lepšega občutka po daljšem sprehodu ob lepem vremenu. Samo odločiti se je treba, potem je vse lepše in lažje,« pravi voditeljica, ki z leti čedalje raje pešači. »Tako ogromno naredim zase in za okolje. Komaj čakam poletje in še več sprehodov, da si napolnim baterije. Še posebno v tem supervolilnem letu, ki je za novinarje polno izzivov in tudi stresa,« še pove.

V mestu je avtomobil odveč Pevec Omar Naber pravi, da je njegov odnos do avtomobila že od nekdaj zelo razumen. »Uporabljam ga kar se da malo. Živim namreč v središču Ljubljane, zato se mi zdi dnevna uporaba avtomobila popolnoma odveč. Ogromno pešačim, še več kolesarim in tako veliko storim za svoje telo. Po drugi strani je iskanje parkirnih mest, plačevanje parkirnin, kazni in vseh ostalih stroškov, ki jih avtomobil prinaša, popolnoma odveč,« je iskren Omar, ki ob tem doda, da jeklenega konjička vžge, ko ga resnično nujno potrebuje. »Nikoli nisem avtomobila izkoriščal zaradi lenobe ali potuhe. Z razumno uporabo avta storim tudi veliko za naš dragi planet,« še pove pevec.

Med vožnjo smo slepi za vse lepo Primorska pevka, energična Ivica Vergan, nam zaupa, da živi na takšnem terenu, kjer je skoraj popolnoma odvisna od avtomobila, pa tudi njen divji tempo življenja jo marsikdaj prisili, da ga vsakodnevno vžge. »Če se le da, si vsaj za aktivnosti, ki ne zahtevajo paničnega hitenja, vzamem čas, parkiram zunaj mestnega jedra ali parka in se peš odpravim na načrtovano destinacijo. Vmes uživam v občudovanju novosti in lepot narave, ki jih med vožnjo z avtomobilom sploh ne opazimo,« je prepričana, da smo ljudje med vožnjo slepi za vse lepo okrog sebe. »Mislim, da smo Slovenci res preveč odvisni od avtomobila ali smo preprosto tako razvajeni, da se nam zdi, da brez njega preprosto ne moremo.«

Načrtovano po opravkih Voditeljica, glasbenica in igralka Maja Pinterič iskreno prizna, da si težko predstavlja, da bi po opravkih hodila brez jeklenega konjička. »Zdi se mi, da je javni prevoz v Sloveniji še zmeraj nekoliko zastarel in počasen. Vožnja z vlakom iz Ljubljane do mojega domačega kraja mi tako recimo vzame dve uri, z avtomobilom pa eno. Da ne govorim o zamudah, ki jih ima vlak … Sta me pa podražitev goriva v zadnjem času in okoljska problematika spodbudili, da vsaj malo bolj načrtovano hodim po opravkih,« pravi Maja, ki pogosto združi več opravkov v en sam dan in se za obisk fitnesa ali kakšne zabave dogovori za prevoz s prijatelji, zelo rada pa se tudi sprehaja. »Vse v neki zdravi meri!«