Skupina Sopranos: Končno so snemali na morju (Suzy)

Skupina Sopranos, ki jo sestavljajo Alenka Husič, Iris Ošlaj, Aleš Zibelnik, Frenk Nova in Dejan Tabor, je v polnem zagonu. Potrebovali so čas, da so po napornih dveh letih poiskali navdih, se zaprli v studio in se prepustili ustvarjanju nove pesmi z naslovom Nekaj lepega. Dolgo so jo čuvali, ker so čakali na pravi trenutek, zdaj pa na izdelek ne bi mogli biti bolj ponosni, saj so ob skladbi izdali tudi videospot. »Končno smo snemali na morju. Čudovite snemalne lokacije so nedvomno dodale piko na i našemu projektu. Včasih je res lepo, da nastopamo na toliko različnih krajih po Sloveniji in drugod, zato ideje, kje posneti videospot, še hitreje dežujejo,« pravi Alenka. V enem izmed prizorov je Frenk sedel za volan avtomobila Ford Raptor, ki ga je bilo izjemno težko peljati počasi. »Večkrat smo ga morali opomniti, da je treba iti počasneje. Vožnja z glasbo na glas, z vetrom v laseh in v odlični družbi je bila čisti užitek,« je v smehu dodala Iris.

Iris in Alenka sta zelo uživali med snemanjem morskih kadrov.