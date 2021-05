Skupaj na Melodije morja in sonca

Čeprav ne more na oder, je Maja Založnik ena najbolj aktivnih slovenskih glasbenic. Lani je bila na porodniškem dopustu s svojo ljubko hčerko Arwen, a se je kljub temu vsak teden lepo oblekla, si uredila pričesko in se naličila ter prek spleta razveseljevala oboževalce.



»Vsako nedeljo sem na svojem profilu na instagramu v sklopu večerov petja Sunday Vibes zapela tri pesmi po svoji izbiri in v tem neskončno uživala. Nedavno je bil že 50. večer in tokrat sem pred mikrofon povabila prvega gosta. Izbrala sem si Samuela Lucasa,« je vsa vesela povedala Maja, ki je bila navdušena tudi nad novico, da so ju s Samuelom sprejeli na festival Morja in sonca.



Desetega julija bosta znova skupaj stala na odru in se za zmago potegovala s pesmijo Kdo si. Do takrat pa ju čaka še veliko dela s piljenjem izvedbe, koreograijo, izbiro oblačil ... Majo pa seveda še nadaljevanje nedeljskih glasbenih večerov.



