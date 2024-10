Skriti talent Bojana Cvjetićanina (Suzy)

Malo je stvari, ki jih ta multinadarjeni fant ne bi znal. Bojan Cvjetićanin je odlična družba, saj s humorjem vedno prinese vedrino. Sedaj je k svojemu bogatemu seznamu veščin dodal še spoznavanje novih glasbil. Trenutno sta aktualni trobenta in oboa. Njegovi učitelji pravijo, da ima velik potencial, tako je že ob prvem srečanju s trobilom ter pihalom iz mogočnih instrumentov zazvenel prepričljiv ton.

Sam priznava, da gre za posebno tehniko, ki zahteva ogromno vaje, če bi želel izpiliti igranje do te mere, da bi lahko na odru brez strahu pokazal, kaj zna. Po naravi je radoveden in ga zanima veliko stvari, zato si zna popestriti prosti čas, ki ga je bolj malo, saj so s fanti iz skupine Joker Out zaprti v studio, kjer nastaja čisto svež album, po katerem oboževalke nestrpno hrepenijo.