Skrhano srce Jureta Koširja: Mami, pogrešali te bomo (Suzy)

Leto dni po smrti očeta Rada se je moral Jure Košir posloviti še od ljubljene mame. To so najtežji trenutki v njegovem življenju, saj je bil na starše močno navezan in tudi sicer je bila gospa Meta pomembna ženska na razgibani poti tega izjemnega športnika. Mlajši otroci so vedno ljubljenčki mamic, zlasti sinovi, in tudi pri Juretu ni bilo drugače. Predano ga je spodbujala pri največjih uspehih in ga tolažila, ko mu ni šlo vse po načrtih. Veliko se je naučil iz njenih dobronamernih nasvetov, čeprav v najstništvu ni ravno razumel, kako zelo koristni so. Da je vedno znala najti prave besede, pove tudi žalujoči sin, ki bo družinske spomine na brezskrbno mladost, skupne izlete, praznike in druženja odslej obujal le še s starejšo sestro Majo.

Jure je delil utrinke iz otroštva, ko se je družina skupaj odpravila na smučanje.