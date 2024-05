Skladba Piano Man ga je izstrelila med zvezde (Suzy)

Rodil se je v newyorškem Bronxu, njegov oče je bil klasični pianist, mama pa tista, ki je vztrajala, da se pri štirih letih začne učiti igrati klavir. Ko je bil najstnik, je začel boksati z eno samo željo: da bi se lahko branil pred sošolci. Najprej je igral v skupini, potem se odločil poskusiti samostojno kariero. V sedemdesetih naj bi bil depresiven, zaradi česar je napisal samomorilno pismo in spil čistilo za pohištvo.

Billy je 9. maja dopolnil 75 let.

Skladba Piano Man ga je izstrelila med zvezde in mu prinesla vzdevek, ki se ga drži že vse od leta 1973. Vse od tedaj je veliki klavirski zvezdnik, s katerim so igrali že vsi največji glasbeniki, zapel je tudi v skladbi We Are The World in imel dolgo turnejo z Eltonom Johnom.

Mladi umetnik v sedemdesetih

Z Eltonom Johnom sta skupaj preživela veliko časa na odru.

Pred leti se je dvakrat zdravil zaradi alkoholizma. Prav tako pestro je njegovo zasebno življenje, saj je bil poročen kar štirikrat. Iz teh zakonov ima s Christie Brinkley danes 39-letno hčerko Alexo Ray, z jahačico Alexis Roderick, četrto ženo, pa še dve hčerki: Dello Rose in Remy Anne.

V družbi Judith, sestrične, ki so jo njegovi starši posvojili.

S Christie sta bila pogosto v tabloidih.

Leta 2000 s petnajstletno hčerko Alexo Ray, ki danes nadaljuje očetovo glasbeno tradicijo.