Tridesetega januarja se je Uran, planet preobrazbe, inovacij in nepričakovanega, po petih mesecih retrogradnega gibanja postavil direktno na 23. stopinji bika. Ko Uran spremeni smer, postane njegova energija še posebno močna – kot da se po daljšem zatišju ponovno vzpostavi električni tok. Ta trenutek zaznamuje premik iz introspektivnega obdobja k akciji. Če je do zdaj nekaj samo treslo, se bo zdaj konkretno zatreslo. Pripravite se na šok in posledično spremembe, na katere ne boste imeli vpliva. Uran je bil retrograden od 2. septembra 2024 dalje in prinesel čas za premislek o dojemanju svobod...