Shana Flogie: Spustimo se z oblačkov in se povežimo z resničnostjo (Suzy)

Vladar meseca je kolo sreče, arhetip novega začetka, uspeha in premika naprej. Lahko pa retrogradni Merkur mnogim prekriža načrte in jih v zadnjem hipu povsem spremeni. Buba je slekla svoj ovoj, se počasi prebila iz kokona in se razvila v prelepega metulja, s katerim se še vedno spoznavata. Zdaj boste priča novi fazi preobrazbe. Začutili boste, da so se energije premaknile in že zagnale kolesja na poti izpolnitve.