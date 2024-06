Shana Flogie: Sporočilo na solsticij …

Sanje so kot zvezde na nebu, ki nas vodijo in navdihujejo, da sledimo svojemu srcu, svojim najglobljim željam in hrepenenjem. A brez trdnega temelja, brez zavedanja realnosti in sprejemanja trenutka lahko sanje postanejo le iluzije, ki se razblinijo v praznini. Zato je pomembno, da ostanete povezani s svojim življenjem, s svojimi odgovornostmi, obveznostmi. Najdite ravnovesje med tem, kar si želite doseči, in tem, kar je trenutno mogoče.

Med svojimi ambicijami in omejitvami. Med svojo notranjo vizijo in zunanjim svetom. In ko ga najdete, boste odkrili, da ste sposobni doseči vse, kar si želite, uresničiti svoje sanje in živeti najboljše življenje. Vesolje je na vaši strani, vas podpira in vam prinaša neomejene možnosti. A ključ je v tem, da ostanete povezani s svojo resničnostjo, s svojim življenjem, srcem. Če se boste odločili stopiti na pot samoodkrivanja, boste spoznali, da je vsak izziv, vsaka preizkušnja priložnost za rast, učenje in preobrazbo. Vedite, da imate v sebi moč, da spremenite svoje življenje, dosežete vse, kar si želite. Če boste sledili srcu in naredili potrebne premike, boste odkrili, da je življenje polno priložnosti, možnosti in ljubezni. Verjeti v ljubezen je ena največjih moči, ki jo lahko imamo. Je svetloba v temi, tolažba v stiski, gorivo za našo dušo.

Ko verjamemo v ljubezen, odpiramo srce, da bi sprejeli in dajali ljubezen v svojem življenju. Verjeti v ljubezen pomeni verjeti v moč povezovanja, odpuščanja, sočutja. Ljubezen je sila, ki nas združuje, dviguje in osvobaja. Tako boste lahko z zaupanjem in pogumom stopili naprej, v neznano, vendar vzbujajočo prihodnost. Lahko boste stopili na pot svojega resničnega jaza, resnične izpolnitve, svojega resničnega življenja.