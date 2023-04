Saša Lendero in Miha Hercog: Po viharju ostajava prijatelja

»Nekatere bitke v življenju izgubiš, druge dobiš, iz nekaterih se učiš,« je zelo preudarno in odgovorno sporočila Saša Lendero. Z nekdanjim možem Miho Hercogom sta nas razveselila, ko sta objavila skupno fotografijo. Na njej sta videti složna in pomirjena s tem, da sta zaživela vsak po svoje. Sporočata nam, da so najhujši viharji mimo in da ostajata prijatelja.

»Čeprav sva ločena, nisva uničena, ampak kvečjemu srečna!«

»Tudi takšne odločitve moramo znati sprejemati. Zdaj greva vsak po svoji poti, ki zdravi rane, in čeprav sva ločena, nisva uničena, ampak kvečjemu srečna,« še dodaja pevka. Miha se pridružuje njenim mislim. »Po vsaki še tako težki preizkušnji si bogatejši za dragocena spoznanja. Sprva se jih ne zaveš, ampak sčasoma spoznaš njihovo pravo vrednost. In danes sva oba hvaležna za vse lekcije, tudi najbolj boleče,« pravi glasbenik in se veseli njunih naslednjih skupnih projektov.