Saša Einsiedler pobirala odvržene odpadke in prišla do spodbudnih zaključkov (Suzy)

Naravi in človeku koristna čistilna akcija je odličen način za nova spoznanja. Saša Einsiedler je ugotovila, da je letos pobrala bistveno manj odvrženih odpadkov, kar jo razveseljuje. S tem je dobila odgovor na vprašanje, kam gre človeštvo. Z napol prazno vrečo smeti je prišla do zaključkov, da se ljudem dviga raven zavesti in jim je mar svet okoli nas. »Še te pol vreče je preveč, ampak postajamo bolj odgovorni in ne smetimo več po poteh naših domačih krajev,« se je razveselila.

Saša se aktivno zavzema za okolje brez odpadkov. FOTO: osebni arhiv

»Sem pa od vsega našla največ pločevink piva, zabasanih na čim bolj skrita mesta. Tudi veselimo in zabavamo se lahko tako, da ne škodujemo okolju, ki ga bomo še dolgo potrebovali,« je potrkala na našo vest in nam poslala sporočilo v upanju, da bo naslednje leto v njeni vrečki še manj smeti.