Saša Dončić je dobil v Ameriki nepozabno darilo (Suzy)

Športni direktor KZS Slovenija in oče našega najboljšega košarkarja Luke Dončića Saša je 14. junija dopolnil petdeset let. Novopečeni abrahamovec je jubilej proslavil čez lužo, v Dallasu, kjer se je njegov sin boril za naziv najboljšega v ligi NBA, dokler Boston v teh dneh dokončno ni pokopal upov Mavericksov. Saša je v ZDA ob sinu, snahi Anamarii in vnukinji Gabrieli zelo užival, za okrogli rojstni dan pa je prejel izjemno darilo – Luka je namreč ravno tisti dan zrežiral fantastično zmago v domači dvorani, čeprav edino, ki jo je njegova ekipa doživela v finalu.

Sinu je stal ob strani na skoraj vseh finalnih tekmah lige NBA.

Saša je bil vidno zadovoljen in odlično razpoložen, tisti dan pa je bil, čeprav je bil v ospredju dogajanja njegov sin, malce tudi njegov. Novopečeni 50-letnik je takoj po tekmi prejel številne čestitke zvestih sinovih navijačev, s stiskom roke in objemom pa mu je vse dobro zaželel tudi Drederick Irving, oče košarkarja Kyrieja Irvinga, Lukovega najtesnejšega zaveznika v Dallasu. Slavna očeta sta poskrbela za nekaj ganljivih trenutkov, ki so jih ujele kamere.