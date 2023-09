Saša Božič: Staroselci imajo zaklad svetovnih modrosti (Suzy)

Videli smo jo že v marsikateri vlogi, veliko je delala v korporativnem svetu, a jo je pri štiridesetih bolezen spodbudila, da se je poglobila v raziskovanje tega, kdo v resnici je. Na tej poti je našla načine, kako lahko pomaga tudi drugim, kar je največji namen njenega najnovejšega projekta, saj prek družbenotrajnostne iniciative Living with a Green Heart (Živeti z zelenim srcem, op. a.) ljudem vsak dan v razmislek deli eno od modrosti staroselcev enajstih različnih dežel po svetu, ki jih je obiskala in jim prisluhnila. To je namreč tisto, na kar človeštvo pozablja. Preprosto povedano Saša B...