»Ko se zaljubiš, v glavi se ti zvrti, ko se zaljubiš, vse lahko se ti zdi, ko se zaljubiš, svet nazaj se vrti, ne delaj si skrbi,« se glasi refren pesmi Ko se zaljubiš, ki jo tako radi preigravajo priljubljeni Čuki. In nedvomno se bosta spet zaljubila trenutno sveže samska čuka Jernej Tozon in Miha Novak, le njune srčne rane se morajo še zaceliti. Je to res konec? Kot strela z jasnega je namreč v teh dneh odjeknila novica, da sta priljubljena glasbenika znova na trgu samskih. Dvainštiridesetletni Jernej o razhodu s svetlolaso Evo Kalinšek modro molči, dobro obveščeni viri celo p...