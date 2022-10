Salome žaluje: Kali je za vedno zaprla oči

Naša vsestranska zvezdnica Salome trenutno prestaja težke čase. Njena psička Kali je namreč pred dnevi za vedno zaprla oči in po dvanajstih letih nepozabnih dogodivščin in ljubezni za seboj pustila lastnico s strtim srcem, ki je bila na svojo kosmatinko izjemno navezana.

Salome je vedno rada poudarjala, da ima v življenju nekoga, ki ji pomeni največ na svetu. Kali je bila to bitjece, o katerem je nekoč njena zvezdniška lastnica še povedala, da je njena največja ljubezen in zaveznica, ki ji je stala ob strani v slabih in dobrih trenutkih. »Boljše psičke, kot je moja princesa Kali, nikoli ne bi našla. Rada jo imam, tako kot človeka nisem imela nikoli. To je največja ljubezen,« je nekoč dejala o svoji najboljši prijateljici. Kakšen pečat je Kali pustila v njenem srcu in življenju, dokazuje tudi telesna poslikava, ki si jo je dala Salome narediti v čast svoji pasji ljubljenki.