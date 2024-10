Sally Field in Melania Trump: Moje telo, moja izbira? (Suzy)

Medtem ko Američane skrbi morebitna ponovna izvolitev Donalda Trumpa, saj naj bi predvsem za pravice žensk to pomenilo velik korak nazaj, se je oglasila igralka Sally Field, ki je delila izkušnjo iz preteklosti, ko je bila pri sedemnajstih letih prisiljena poiskati pomoč zdravnika, ki je bil pripravljen opraviti takrat nezakonito prekinitev nosečnosti. Pisalo se je leto 1964 in splav je pretrpela brez anestetika v Mehiki. »Takrat nisem imela veliko možnosti v življenju in prav nobene podpore družine. Ta postopek mi je spremenil življenje, bilo je grozno in še danes ob tem občutim sram.« Prav zato ljudi spodbuja, naj volijo Kamalo Harris, Trumpovo nasprotnico.

Tudi zato je prav vse presenetilo, ko je Melania izrazila prepričanje, da mora imeti vsaka ženska pravico do izbire. »Od dne, ko sva se spoznala, Donald ve, kakšno je moje mnenje. Verjamem v osebno svobodo. Želim se sama odločiti, kaj bom počela s svojim telesom. Mislim, da se vlada nima kaj vtikati v mojo zasebnost,« je povedala v intervjuju, v katerem promovira svojo knjigo spominov, ki je ravnokar izšla. Kritiki sicer pravijo, da je knjiga zelo previdno spisana z namenom, da podpre moža, in ne pove ničesar presenetljivega.