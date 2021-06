Romantični Jakov Fak se je izpovedal

Nič nas ne razneži bolj kot ljubezenska izpoved. Še toliko bolj se dotakne ljudi, če jo poda moški, saj s tem pokaže javnosti, da z izražanjem globokih čustev ne izgubiš moškosti. Pravi vzor za odpiranje srca je Jakov Fak, izjemen športnik in ljubeč partner.



Tokrat nas je pobožal z izlitjem svojih iskrenih občutenj do žene in priznal, da je Matea njegova številka ena. Izkoristil je rojstnodnevno slavje, da se ji izpove, saj je ona tista, ki mu stoji ob strani v najtežjih trenutkih. Teh se je v razgibani karieri našega biatlonskega šampiona nagnetlo že veliko, zato je neomajna podpora in pristna ljubezen življenjske sopotnice še toliki bolj dragocena. Ob tej priložnosti je z nami prvič delil romantičen utrinek iz njunega najlepšega dne, ko sta si zaobljubila večno zvestobo – in glede na povezanost, tudi zakonskim izzivom uspešno kljubujeta.



