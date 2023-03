Ljubljanski mojster rim, vsestranski glasbenik, motivator, ljubitelj kulture, diplomirani teolog in oče ima za seboj izjemno ustvarjalno obdobje, pred njim pa je leto, polno izzivov. Trenutno z Repki, ki sta jih ustvarila s poznavalcem mladinske književnosti dr. Igorjem Saksido, na turneji po Sloveniji navdušuje mlado in malce starejše občinstvo, 1. marca pa je v svojo življenjsko zbirko dogodivščin vpisal še eno prelomnico – okroglih štirideset let. Odziv na predstavo Repki, ki je zmagovalna kombinacija poezije in rapa, je izjemen. Trkaja to neizmerno veseli in ga navdihuje za vse proj...