Rok Matek v novi vlogi: gospod pooblaščenec (Suzy)

Simpatičnega igralca Roka Matka poznamo po nepozabnih vlogah v gledališču in na televiziji, zanje je dobil številne nagrade. Ker ima rad nove izzive, je zdaj postal še pooblaščenec za poroke.

»Za to častno in plemenito funkcijo me je predlagala matičarka Upravne enote Laško Urška Knez. Potem sem dobil vabilo na pogovor z načelnico enote Andrejo Stopar. Za pooblaščenca, ki sklepa zakonske zveze, je pomembno, da je vešč javnega nastopanja. Seznanil sem se s protokoli poroke in členi družinskega zakonika,« razlaga igralec, ponosen, da je za njim že prva poroka, ki je potekala pod njegovim budnim očesom na gradu Laško. »Bilo je vznemirljivo in veselo, saj sem poročil par, ki ga dobro poznam in večkrat sodelujemo skupaj, zato je bilo še toliko bolj lepo. Sedaj se že dogovarjamo za nove datume porok, ki jih je statistično gledano največ v maju in juniju, čez poletje nekoliko manj in potem spet več v septembru,« še pove dobro obveščeni pooblaščenec.